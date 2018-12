Die meisten Alkounfälle passieren im Lungau

Überraschendes Ergebnis einer Zahlen-Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ): Im Lungau ist der Anteil von Unfällen, an denen alkoholisierte Lenker beteiligt waren, mit 9,1 Prozent am höchsten in unserem Bundesland. In der Mozartstadt und im Tennengau sind an 5,3 Prozent der Unfälle Betrunkene beteiligt.