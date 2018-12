Verkäufer bald arbeitslos? Der neue Auto-Automat

Münze gibt Auto frei

Am Donnerstag eröffnete der Online-Händler seinen ersten Verkaufsautomaten in Indianapolis. In dem Gebäude, das rundum aus Glas besteht, haben insgesamt 26 Fahrzeuge Platz. Der Kunde kann seinen gewünschten Wagen im Vorfeld auf der Website des Händlers inspizieren - sogar von innen - und auswählen. Wer einen Wagen gekauft hat, erhält eine Münze, mit der das Auto dann innerhalb weniger Minuten vom Automaten freigegeben wird.