Kassenreform: „Rote Bonzen sind die Verlierer“

„Gesundheitsfinanzierung wird aufs Spiel gesetzt“

Eine Aushebelung der Selbstverwaltung will Liste-Jetzt-Mandatarin Daniela Holzinger im Gesetzesvorschlag erkennen. Sie plädierte vielmehr dafür, mittels Sozialwahl die Positionen in der Sozialversicherung zu bestimmen. Denn den Patienten bringe es nicht, wenn die Funktionäre einfach per Gesetz farblich ausgetauscht würden. Rendi-Wagner fürchtet noch viel schlimmeres. Nach der von der SPÖ vermuteten Umfärbung in den Gremien würden Selbstbehalte, Ambulanzgebühren und Leistungseinschränkungen folgen, mutmaßte die SPÖ-Chefin. Die Gesundheitsfinanzierung werde aufs Spiel gesetzt.