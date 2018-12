Das Finale: „Das jüngste Gericht“ in Triple-Folge!

Am Sonntag warten die letzten drei Folgen unserer beliebten Kochshow „Das jüngste Gericht“ auf Sie - und zwar am Stück! Bevor es ans große Finale geht, rittern in den Folgen 11 und 12 die Teilnehmer um die begehrten Koch-„Kronen“ und die Chance auf eine Kreuzfahrt in den hohen Norden. Gleich im Anschluss wird der Sieger bzw. die Siegerin gekürt! Los geht‘s um 17.20 Uhr auf PULS 4, ab 19 Uhr können Sie wie gewohnt die ganzen Folgen hier auf krone.at sehen!