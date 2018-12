Aufregender„Krone“-Skitag am Kitzbüheler Horn

Für all jene, die noch vor Weihnachten die Skier testen wollen, gibt es im Zuge des „Krone“-Skitages am Kitzbüheler Hausberg eine einzigartige Gelegenheit dazu. Und das zu sensationellen Preisen: Die Tageskarte kostet an diesem Tag nur 20 Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis Jahrgang 2000 und jünger haben sogar freie Fahrt.