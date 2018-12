Weihnachten kann tückische Schuldenfalle werden

„Budget festlegen und Geschenke gezielt kaufen“

Um dies zu vermeiden, sollte das „Christkind“ grundsätzlich keine Geschenke kaufen, die es sich eigentlich nicht leisten kann. Damit nach dem besinnlichen Fest kein böses Erwachen auf einen wartet, sollte man sich laut Pachl an einige Tipps halten. „Gut ist, wenn man ein Budget festlegt und Geschenke gezielt besorgt“, meint der Experte. „Unter Erwachsenen kann man sich ja absprechen, dass das Budget keine tollen Geschenke hergibt. Mit Kindern ist das aber natürlich schwierig. Ich habe letzthin im Gebrauchtwarenmarkt WAMS am Innsbrucker Innrain aber sehr schöne Sachen preiswert gesehen.“ Wer jemanden „reich“ beschenken will, sollte sich aber ohnehin zu Herzen nehmen, dass auch kleine Geschenke große Freude bereiten können.