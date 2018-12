Gregor Meyle weiß, wo seine Fältchen herkommen

Gregor Meyle ist längst eine fixe Größe in der deutschen Musiklandschaft, einer, auf den das Scheinwerferlicht vielleicht nicht so hell strahlt wie auf all die Xavier Naidoos, Max Giesingers und Co., der sich dafür aber eine sympathische Bescheidenheit bewahrt hat. Und der auch gar nicht größer sein will. „Ich muss gar keine opulenteren Hallen füllen, es ist perfekt so, wie es ist. Man kann noch so viel erreicht haben im Leben, ohne Familie ist es nichts wert. Und mein größter Luxus ist, mir Zeit für sie zu nehmen.“