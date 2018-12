Behinderter Pensionist von Unbekanntem ausgeraubt

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in der Stadt Salzburg einen körperlich und geistig stark beeinträchtigen Pensionisten ausgeraubt. Wie die Polizei berichtete, hatte der Täter gemeinsam mit seinem 76-jährigen Opfer dessen Wohnhaus betreten. Im Stiegenhaus zerrte er plötzlich an der Jacke des Pensionisten und tastete diese nach Wertgegenständen ab.