Sie hat es geschafft: May darf ihr Amt behalten

„Zeit wird knapp“: Tusk will No-Deal-Szenario vorbereiten

Unterdessen will EU-Ratspräsident Donald Tusk angesichts aller Unabwägbarkeiten ein No-Deal-Szenario zum Brexit vorbereiten, „da die Zeit knapp wird“ und noch „extrem viel offen“ sei. In seinem am Mittwoch verschickten Einladungsbrief für den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel schrieb er, dass sich die EU-Staats-und Regierungschefs zunächst Mays Ausführungen anhören und im Anschluss im Kreis der EU-27 Schlussfolgerungen diskutieren werden.