Fix: London verschiebt Abstimmung zum Brexit-Deal

Bereits zu Mittag hatten sich die Gerüchte verdichtet, wonach die Abstimmung nicht am Dienstag stattfinden werde. Eine BBC-Reporterin schrieb auf Twitter: „Das Brexit-Votum ist definitiv vom Tisch.“ Das Kabinett May war laut BBC am Vormittag zu einer dringenden Telefonkonferenz einberufen worden. Am Wochenende hatte die britische Regierung mehrmals betont, dass die Abstimmung im Parlament am Dienstag wie geplant stattfinden werde.