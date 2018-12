Mehrere Tote bei Amoklauf in Kirche in Brasilien

In einer Kirche in der Nähe der brasilianischen Metropole kam es am Dienstag zu einem Blutbad. Ein mit einer Pistole und mit einem Revolver Bewaffneter eröffnete in dem Gotteshaus während einer Messe das Feuer und erschoss mindestens fünf Menschen ehe er sich vor dem Altar selbst richtete. Drei weitere Personen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.