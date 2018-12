Skischulen mit gemeinsamer Buchungsplattform

Viele Skischulen sind online gar nicht buchbar

Die Skischulen verfügen natürlich auch selbst über online Buchungsportale, doch diese Quote liegt laut Sint nur bei 40 Prozent. Die neue Plattform soll künftig in mehreren Sprachen verfügbar sein. Fünf Prozent Frühbucherrabatt und eine Stornierungsmöglichkeit bis einen Tag vor dem Skikurs sind dabei vorgesehen. „Der Gast will heutzutage bereits alles erledigt haben, wenn er am Urlaubsort ankommt. Die Anreise ist stressig genug“, nannte Walter einen weiteren Vorteil.