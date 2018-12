65 Jahre Kulturarbeit im slowenischen Kulturverein

Slowenische Sprache in Kärnten erhalten

Das ist nicht immer einfach, doch die Arbeit ist wichtig. „Die slowenische Sprache in Kärnten soll erhalten werden. Zurzeit haben wir knapp 80 Mitglieder, der älteste Unterstützer ist 90!“, erzählt Marica Hartmann. Ihr Großvater war einer der Gründer des Vereins, sie selbst übernimmt die Organisation in verschiedenen Bereichen.