Erstmals Stent in Herz von Ungeborenem gesetzt

Vier Monate nach seiner Geburt war Jan am Dienstag Mittelpunkt einer Pressekonferenz im KUK, in der Gerald Tulzer, Vorstand der Klinik für Kinderkardiologie, und Wolfgang Arzt, Vorstand des Instituts für Pränatalmedizin, den Eingriff erklärten. Die Eltern hatten nur zwei oder drei Tage Zeit, sich zu entscheiden, ob sie den Schritt wagen wollten. „Wir haben es so hingenommen“, schilderte die Mutter des Kleinen mit dem Baby am Arm. Es sei „Gott sei Dank die richtige Entscheidung gewesen“, zeigte sich der Vater erleichtert.