Asyl: 49 Schwerpunkt-Razzien allein im November

Seit dem Projektstart am 27. Februar dieses Jahres in Wien fanden im Februar eine, im März 19 (krone.at berichtete), im April und Mai jeweils 31, im Juni 26, im Juli 32, im August 31, im September 25, im Oktober 46 und im November 49 Schwerpunkt-Maßnahmen (insgesamt 291 Einsätze) in ganz Österreich statt.