Polizisten entreißen Mutter gewaltsam ihr Baby

Die Polizei in New York steht wegen eines gewalttätigen Einsatzes weltweit in der Kritik. In einem Video (siehe oben) sind Polizisten zu sehen, die eine am Boden liegende Mutter festnehmen wollen. Einer versucht zum Entsetzen der Anwesenden, ihr sogar das einjährige Baby zu entreißen. Die hilflose Frau schreit immer wieder: „Sie verletzen meinen Sohn!“ und: „Ich flehe Sie an!“