Diese Parfums verwenden die Stars wirklich

Haben Sie sich je gefragt, wie Ihre Vorbilder aus Hollywood duften? Vielleicht würden Sie sie im wahren Leben gar nicht riechen können oder aber sofort nach ihrem Parfum fragen. Wir haben das für Sie übernommen und Interviews sowie Fotos durchsucht, um die prominenten Duftgeheimnisse zu lösen. Immerhin interessiert uns - und bestimmt auch Sie, was sie tatsächlich verwenden und nicht wofür sie als Werbegesicht bezahlt wurden. Besonders überrascht hat uns übrigens Kylie Jenner. Als baldige jüngste Selfmade-Milliardärin hat sie mit nicht mal 15 Euro das günstigste Parfum. Ganz im Gegensatz zu einer Dame, die sich eigentlich in Bescheidenheit hüllen sollte: Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, hüllt sich in ein 200 Euro Wässerchen. Aber sehen Sie selbst.