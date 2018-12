Straßen nach Felssturz und Steinschlägen gesperrt

Mehrere Autofahrer erkannten die Gefahr

Nur wenig später, gegen 20.55 Uhr kam es auf der L215 in Tratzberg bei Jenbach zu einem Steinschlag. Zwei Pkw-Lenker, die in Fahrtrichtung Stans unterwegs waren, erkannten noch rechtzeitig die Gefahr und hielten am rechten Fahrbahnrand an. Ein 23-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Pkw an den stehenden Autos vorbei und krachte gegen die auf der Straße liegenden Steine sowie einen Baumstamm. Der 23-Jährige war zwar nur sehr langsam unterwegs, dennoch zog er sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Die Landesstraße wurde zwischen Kilometer 5,9 und 8,9 für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch dort erfolgt am Dienstag eine Besichtigung durch die Experten.