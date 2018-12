Umweltbehörde verbietet Ölbohrung bei Naturjuwel

Greenpeace: „Hände weg vom Amazonas-Riff“

Doch der Kampf gegen die Ölindustrie ist noch nicht ganz ausgefochten: Auch BP plant, in der Nähe des Amazonas-Riffs Ölbohrungen durchzuführen. Greenpeace hofft nun, dass die Entscheidung der Umweltbehörde „auch ein Warnsignal für andere Ölkonzerne“ ist, so Meus. An BP habe man eine klare Botschaft: „Hände weg vom Amazonas-Riff.“