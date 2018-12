Nazan Eckes setzt auf sexy Dessous für Weihnachten

Während der Feiertage macht sich die Moderatorin jedoch nicht allzu viele Gedanken über die Kalorien. „Disziplin existiert an Weihnachten nicht. Eher andersrum ... Ich esse, was ich will und so viel ich will und genascht wird den ganzen Tag - am liebsten selbst gemachte Vanillekipferl.“ Doch sobald Weihnachten vorbei ist, wird auch Eckes wieder körperlich aktiv, um sich fit zu halten. Und erst dann wird wieder die bequeme Unterwäsche hervorgeholt. Für die Feiertage selbst schwört die 42-Jährige nämlich auf elegante Dessous.