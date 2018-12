Habsburg bei DTM-Nachwuchstest für Mercedes!

Ferdinand Habsburg wird die „Young-Driver-Tests“ der DTM ab diesem Montag in Jerez de la Frontera für Mercedes und nicht wie bereits verkündet für Audi bestreiten. Mercedes hatte sich zu Saisonende aus der Serie zurückgezogen, setzt in Spanien via HWA aber nochmals das diesjährige DTM-Auto ein und wird gemeinsam mit Audi und BMW zu sehen sein. Noch nicht dabei ist dort das neue Aston-Martin-Team.