Start für neue Pfandbecher für Kaffee in Graz

Backcupnennt sichdas neue Pfandbecher-System. In den zahlreichen Partner-Shops in Graz (siehe unten) können Mehrweg-Becher für den Kaffee unterwegs verwendet werden. Der Einsatz beträgt 1 Euro. Die Becher können auch ungewaschen in den anderen Partner-Geschäften abgegeben werden. Dann gibt es den Euro retour. Freilich können die Pfand-Becher auch mit nach Hause genommen und dort in der Spülmaschine gewaschen werden.