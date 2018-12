Zwei Fahrzeuge gingen in Flammen auf

Gerade erst gekaufter Gebrauchtwagen entflammte

Gegen 18.10 Uhr wollte am Freitag ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen Pkw an einer Tankstelle in Feldkirchen betanken. Beim Tankvorgang floss eine geringe Menge Benzin vom Tankstutzen auf den Boden. Der 55-Jährige brach daher den Tankvorgang ab, startete seinen Pkw und wollte diesen einige Meter nach vorne bewegen, um die Örtlichkeit zu reinigen.



Unmittelbar nach dem Start - der Motor befindet sich bei diesem Fahrzeug an der Hinterseite - brach Feuer aus. Passanten kamen zu Hilfe und löschten den Brand mit den an der Tankstelle vorhandenen Feuerlöschern. An der Tankstelle entstand außer dem Reinigungsaufwand zur Entfernung des Löschpulvers kein Sachschaden, am Pkw hingegen Totalschaden.



Der 55-Jährige hatte den Pkw erst einen Tag zuvor gekauft und am Vorfallstag zum Verkehr angemeldet. Als Brandursache wird eine Entzündung der am Vorfallsort vorhandenen Benzindämpfe im Zusammenhang mit dem Startvorgang angenommen.