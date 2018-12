„Candy Girl“ rockte wieder die Salzburgarena

In dem mit 24.700 Euro sehr hoch dotierten European Youngster Cup qualifizierte sich neben Valerie Wick, Lisa Schranz und KES-Kollegin Magdalena Margreiter, die als Fünfte sogar beste Österreicherin war, auch die Salzburgerin Denise Ruth als 13. für das Weltfinale. Heute nicht das einzige Highlight der Amadeus Horse Indoors: Mit dem Grand Prix steht der erste Bewerb zum Dressur-Weltcup am Programm, die Springreiter-Weltelite demonstriert in der GPS-Trophy und im Römerhof Championat, dem zweiten Qualifikationsbewerb für den Muki Grand Prix am Sonntag, ihr Können.