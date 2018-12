Auffahrunfall mit fünf Autos auf Europabrücke

Gegen 7.20 Uhr kam es auf der Brennerautobahn auf Höhe Europabrücke in Fahrtrichtung Norden zu einem Auffahrunfall. Eine 55-jährige Deutsche fuhr mit ihrem Pkw auf der Europabrücke im Baustellenbereich und musste auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens ihr Fahrzeug auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Hinter der Deutschen fuhren weitere vier Fahrzeuge, die in Folge allesamt aufeinander auffuhren. Die 55-Jährige sowie eine 40-jährige Österreicherin erlitten leichte Verletzungen und wurden in die Klinik Innsbruck gebracht, an allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.