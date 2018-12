Auf Gleise gestürzt und von Zug erfasst - tot

Dramatischer Unfall am Freitagnachmittag in der Wiener U-Bahn-Station Volkstheater: Ein etwa 70 Jahre alter - vermutlich sehbehinderter - Mann, der auf Krücken unterwegs war, stürzte auf die Gleise. Er wurde von der in die Station einfahrenden U-Bahn erfasst. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch am Unfallort.