Chelsea Sarri: „ManCity ist bestes Team der Welt“

Hasenhüttl-Debüt

Ralph Hasenhüttls Debüt als Cheftrainer von Southampton steigt in Cardiff. Startet der Steirer mit Auswärtssieg in Wales, würden die „Saints“ gleich an Cardiff vorbeiziehen und den Abstiegsrängen entfliehen. „Es ist ein Ergebnis-Business, das weiß ich“, sagte Hasenhüttl am Donnerstag bei seiner Antritts-Pressekonferenz. Er wisse, dass es keine Garantien gebe. „Wenn du Garantien haben willst, musst du eine Waschmaschine kaufen.“ West Ham will im Heimspiel gegen Crystal Palace die zuvor ausgegebene „9-Punkte-Woche“ perfekt machen. Fehlen wird dabei allerdings ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic aufgrund seiner Oberschenkelverletzung.