Bankomat-Bande seilte sich fast zehn Meter tief ab

„Sie brachen eine Lüftungsluke auf und seilten sich mit Hilfe von Spanngurten viereinhalb Meter zur Zwischendecke ab“, berichtet ein Beamter. Noch waren sie nicht am Ziel. Sie bohrten ein Loch in die Rigips-Decke und seilten sich erneut viereinhalb Meter ab, bis sie in jenem kleinen Raum standen, in der sich die Hinterseite des Bankomaten - die Geldausgabe erfolgte im Freien - befand.