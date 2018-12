Junger Südtiroler wird Chefredakteur bei ORF Tirol

„David Runer hat uns durch seine bisherige Arbeit im ORF-Studio Südtirol in Bozen und in der Redaktion Information des ORF Tirol sehr überzeugt und war auch maßgeblich an der Konzeption neuer Formate beteiligt“, betont Landesdirektor Helmut Krieghofer: „Mit 34 Jahren leitet er in der Führungsmannschaft des ORF Tirol einen Generationswechsel ein und wird mit seinem Team die Themen der Digitalisierung professionell bearbeiten.“