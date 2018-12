„Nackt-Nonne“ zu 300 Euro Strafe verdonnert

Dieser Strip sorgte für höllisch viel Furore: Mit durchsichtigem Shirt, Minirock und ohne Unterwäsche hatte sich die deutsche Schauspielerin Antje Mönning - wie berichtet - auf einem Parkplatz vor drei Männern gerekelt (siehe auch Video oben) und war deswegen auf der Anklagebank gelandet. Dort musste sich die 41-Jährige ehemalige „TV-Nonne“ am Dienstag wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. Mönning muss nun für die freizügige Aktion 300 Euro Strafe zahlen. Ihr Anwalt kündigte Berufung gegen das Urteil an. Die Schauspielerin sagte, sie wolle auch in Zukunft mit „lustigen Aktionen“ auf das Thema aufmerksam machen: „Nacktheit ist keine Straftat.“