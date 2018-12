Steirische Schulen als „Arena“ der Religionen

Fakten statt Vermutungen: Die „Steirerkrone“ ist in den vergangenen Tagen akribisch der Frage nachgegangen, wie es in den steirischen Pflichtschulen in Sachen Religion und Sprachkenntnisse wirklich aussieht. Zur Erinnerung noch einmal die wichtigsten Zahlen: 10 Prozent der steirischen Volksschüler und 9,5 Prozent der Schüler in den steirischen Neuen Mittelschulen, die den Religionsunterricht besuchen, sind mittlerweile muslimisch. 30 Prozent beträgt der Anteil der muslimischen Volksschüler in Graz. In den Neuen Mittelschulen sind es sogar 44 Prozent. 22 Prozent der steirischen Volksschüler haben eine andere Muttersprache als Deutsch. In den Neuen Mittelschulen beträgt der Anteil 13 Prozent. 53 Prozent beträgt der Anteil der Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache in den Grazer Volksschulen, in den Neuen Mittelschulen sind es 39 Prozent.