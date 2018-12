Nachbarn überfahren, dann ging Steirer feiern

„Ich bin von der Buschenschank heimgefahren, plötzlich hat’s getscheppert“, erzählt der angeklagte Landwirt Richter Andreas Rom. Doch anstatt nachzusehen, was passiert war, fuhr er - der zu dem Zeitpunkt wegen Trunkenheit am Steuer keinen Führerschein besaß - nach Hause und weckte seinen Sohn. Mit ihm fuhr der 50-Jährige zur Unfallstelle in der Südoststeiermark zurück. Dort stand bereits ein Zeuge, der Polizei und Rettung alarmiert hatte.