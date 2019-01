Bei diesen Frauen reicht der Vorname allein

Bis zur Hochzeit mit ihrem Traumprinzen im Jahr 2011 hieß sie noch Kate Middleton. Sie lernte den Enkel von Queen Elizabeth und Sohn von Diana - auch die Mutter von Prinz William wird nur am Vornamen erkannt - 2003 während des Studiums in Schottland kennen und lieben. Nach einigem Hin und Her bat William seine Kate während einer Keniareise im Oktober 2010 um ihre Hand. Geheiratet wurde im darauffolgenden Jahr.