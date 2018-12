Keine Einigung: Digitalsteuer muss weiter warten

Die Digitalsteuer lässt weiter auf sich warten: Trotz einer deutsch-französischen Einigung auf einen Vorschlag gab es beim EU-Finanzministerrat am Dienstag in Brüssel weitere Kritikpunkte. Finanzminister Hartwig Löger als Ratsvorsitzender forderte so schnell wie möglich eine gemeinsame Lösung. Er sei immer noch überzeugt, hier einen angemessenen Weg zu finden.