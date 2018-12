Unbekannte warfen Parkbank auf U-Bahn-Gleise

Mehrere Tausend Euro Schaden

Verletzt wurde bei dem dramatischen Vorfall glücklicherweise niemand, hieß es. Die Garnitur musste aber evakuiert werden, sämtliche Öffi-Nutzer wurden von Mitarbeitern der Wiener Linien zur Station begleitet. Da ein Teil des Zugs aber bereits in der Station zu stehen gekommen war, war dessen Evakuierung recht unaufwendig, so Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Der Zug wurde laut Wiener Linien zur Reparatur in die Hauptwerkstätte gebracht, der entstandene Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro, so Wiener-Linien-Sprecher Daniel Amann.