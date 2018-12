Quer durch die Steiermark: Einbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag etwa in Sankt Michael in der Obersteiermark in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Schmuck, Uhren und Bargeld. In der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 13.25 Uhr brachen die Unbekannten ein Fenster zum Schlafzimmer des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entkamen unerkannt mit der Beute. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.