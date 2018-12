„Staatsverweigerer“: „Sind kein Karnevalsverein“

Die sogenannten „Staatsverweigerer“ hatten sich bei ihrer Einvernahme durch die Richterin höchst unterschiedlich präsentiert. Von der dauerlächelnden Präsidentin über den knorrigen Ex-Gendarmen, der wenig Widerspruch duldete, bis zu eher gemäßigten Vertretern, denen es mit der Lehre von „Licht und Liebe“ offenbar nicht mehr so ernst war, war alles vertreten. Als letzter Beschuldigter war ein äußerst redefreudiger Mann am Wort, der sich schon am ersten Tag vor der Kamera als Alleinunterhalter gebärdet hatte.