Aniston: Das konnte sie ihrer Mutter nie verzeihen

Jennifer Aniston ist als Schauspielerin weltberühmt und hat durch Rollen wie Rachel in der Serie „Friends“ Millionen Fans. Ihre Mutter war trotzdem enttäuscht von ihr hätte ihre Tochter lieber in einem anderen Bereich des Showbusinesses gesehen. Ihre Rolle in dem Netflix-Film „Dumplin“ hat diese schlimme Erinnerung in Aniston wieder wachgerufen.