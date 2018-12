ÖVP und SPÖ jetzt im Clinch um Energie-Millionen

Energie-Dividende auch in einem Verlustjahr

Auch wenn Hattmannsdorfer das Wort „Sonderdividende“ ablehnt, sagen Insider:„Während Leo Windtner Generaldirektor war, also von 1994 bis 2017, gab es trotz guter Ergebnisse nie eine Sonderausschüttung. Er hat bei derartigen Eigentümerwünschen immer entgegen gehalten, weil die Dividenden die Eigenmittel Schwächen und - wie Sie richtig schreiben - das Geld für Investitionen abgeht!“ Andererseits wurde die normale Dividende (0,6 Euro je Aktie) selbst danngezahlt, wenn das Unternehmen in Schwierigkeiten war: 2009 bis 2012 lag das Ergebnis je Aktie nur wenig über den 60 Cent und selbst 2013, einem Verlustjahr mit minus 38 Cent€ je Aktie, gab’s diese Ausschüttung,