Nach Wettbüro-Überfall: Milde für Brutalo-Täter

Kurz vor 23 Uhr stürmten zwei mit Sturmhauben maskierte Männer das Wettbüro am Reuttener Untermarkt, das sie vorher offenbar genau ausgekundschaftet hatten. Während einer „Schmiere“ stand, brüllten die anderen „Money, Money!“, bedrohten die alleine in Lokal anwesende Angestellte mit einem Geißfuß und schlugen auch auf die geschockte Frau ein. Dass sie dabei nur relativ leicht verletzt wurde, grenzt fast an ein Wunder, wie auch ein Überwachungsvideo zeigte.