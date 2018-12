65.000 für Klimaschutz in Brüssel auf der Straße

An Demonstrationen in den deutschen Städten Berlin und Köln unter dem Motto „Kohle stoppen - Klimaschutz jetzt“ beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter insgesamt 36.000 Teilnehmer, wobei die Polizei erheblich niedrigere Zahlen nannte. In der Slowakei befinden sich zwölf Greenpeace-Aktivisten in Haft, weil sie auf dem Förderturm eines slowakischen Kohlekonzerns gegen Kohle protestiert hatten.