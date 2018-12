Bushs letzte Worte an Sohn: „Ich liebe dich auch“

Weißes Haus ruft Nationalen Trauertag am Mittwoch aus

US-Präsident Donald Trump kündigte an, Bushs Leichnam von seinem Präsidenten-Flugzeug in Texas abholen zu lassen. Er sagte am Rande des G20-Gipfels, er und seine Delegation würden zunächst mit der Air Force One zurück nach Washington fliegen. Die Boeing 747 werde dann nach Houston geschickt, um Bushs Leichnam in die US-Hauptstadt zu bringen. Zudem erklärte Trump den kommenden Mittwoch zum Nationalen Trauertag, an dem Bundesbehörden geschlossen bleiben. Er ordnete an, die Flaggen am Weißen Haus, an allen öffentlichen Gebäuden in den USA und an US-Vertretungen sowie Militärbasen im Ausland für 30 Tage auf halbmast zu setzen.