„Er machte mich zum glücklichsten Amerikaner“

„Heute haben wir einen großen Helden verloren. Präsident Bush hat uns zum letzten Flug verlassen - in die Arme seiner geliebten Frau Barbara. An diesem Abend sollte jeder eine Minute innehalten und ihm Dank sagen“, schrieb Schwarzenegger in seinem Nachruf, den er samt einiger privater Bilder auf medium.com veröffentlichte.