Burschenbande stahl Lieferwagen voller Pakete

Sollte so mancher dieser Tage vergeblich auf die Lieferung eines (Weihnachts-)Paketes warten - er könnte womöglich unter den Betroffenen sein: Polizisten entdeckten am späten Samstagabend in Wien einen gestohlenen Kastenwagen, in dem sich nicht nur fünf Burschen im Alter von 15 bis 20 Jahren befanden, sondern überdies die Überreste von insgesamt 60 aufgerissenen Versandpaketen.