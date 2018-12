Rose will Leipzig „Schützenhilfe leisten“!

Die Salzburger stehen nach ihrem 1:0 am Donnerstag gegen Leipzig - ihrem fünften Sieg im fünften Europa-League-Saisonspiel - als Gruppensieger fest. Die Deutschen benötigen zum Aufstieg dagegen einen Sieg gegen das punktelose Schlusslicht Rosenborg Trondheim sowie eine Celtic-Niederlage. „Wenn sie so spielen, wie in den fünf bisherigen Spielen, halte ich es auch nicht für unmöglich, dass sie in Glasgow gewinnen“, sagte Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick über die Salzburger, für die er bis 2015 selbst als Sportdirektor tätig war.