Teurer Ärger nach der Hilfe vom Schlüsseldienst

„Der hat da ziemlich grob gearbeitet. Am Ende hat er das abgebrochen Stück zwar herausbekommen. das Schloss war aber komplett kaputt“, schildert die Frau. Nachdem ihr der Arbeiter auch noch eine Rechnung über 900 Euro präsentierte, entschied sie sich, ein neues Schloss bei einer Pinzgauer Firma zu kaufen und einbauen zu lassen. „Der Preis dafür, dass mein Schloss kaputt gemacht wurde, ist ein Wahnsinn. Ich habe bei der Polizei Anzeige erstattet. Die haben mir gesagt, das geht an die Kripo weiter. Solche Sachen kommen oft vor.“ Als die Frau dem Schlüsseldienstmann erklärte, dass sie Anzeige erstatten werde, lachte dieser. „Tun Sie das!“ Die Firma befindet sich offenbar in Deutschland. Deswegen der hohe Preis - für die Anfahrt.