Copa Libertadores: Hass-Finale nach Madrid verlegt

Das wegen Krawallen abgesagte Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Hauptstadtclubs Boca Juniors und River Plate wird am 9. Dezember in Madrid im Estadio Santiago Bernabeu von Real ausgetragen werden. Das bestätigt der südamerikanischen Fußball-Verband (CONMEBOL). Zudem soll der Verein eine Strafe in Höhe von 400.000 US-Dollar (351.277,77 Euro) zahlen. Die Boca Juniors haben angekündigt, gegen das in Madrid geplante Rückspiel Einspruch zu erheben.