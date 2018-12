Größte Hochwasser-Übung der Geschichte

Szenen wie in einem Katastrophenfilm! In Wien, Nieder- und Oberösterreich fand am Freitag die bisher größte Übung auf der Donau statt. Angenommen wurde ein dramatisches Hochwasser, das sogar jenes aus dem Jahr 2013 in den Schatten stellt. Rund 1000 Einsatzkräfte und 130 Schauspieler waren dabei.