ÖFB-Team hofft vor Auslosung auf machbare Gruppe

ÖFB-Teamchef Franco Foda blickt der Auslosung relativ gelassen entgegen. „Ich reise entspannt nach Dublin und lasse mich inspirieren und überraschen, in welche Gruppe wir gelost werden. Man kann es ohnehin nicht beeinflussen, also werden wir die Situation entsprechend annehmen. Neben der Auslosung freue ich mich auf die Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen und mich mit Kollegen auszutauschen. Die Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, in Ruhe und ohne Stress beisammen zu sein und sich Inputs zu holen“, wurde der Deutsche in einer ÖFB-Aussendung zitiert.