Superclasico in Madrid: Boca Juniors pfeifen drauf

Die Boca Juniors haben angekündigt, gegen das in Madrid geplante Rückspiel der Copa Libertadores Einspruch zu erheben. Man gehe mit dem Urteil des Disziplinarkomitees des südamerikanischen Kontinentalverbands CONMEBOL nicht überein, schrieb der Traditionsklub aus Buenos Aires am Donnerstag in einem Statement. Man werde den Fall wenn nötig bis vor den Internationalen Sportgerichtshof bringen.